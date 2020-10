A Staranzano preoccupazione dopo la morte per Covid

Dopo il decesso con Covid-19 di un operaio 47enne residente nel comune, il sindaco di Staranzano, Riccardo Marchesan, ha deciso di scrivere una lettera ai suoi concittadini per fare il punto sulla situazione della pandemia, per cui si vive una grande preoccupazione.

Cari concittadini, ho deciso di 'numerare' le comunicazioni che, dal 5 marzo scorso, costantemente pubblico sulla pagina Facebook comunale per portare tutti a conoscenza della situazione dei contagi da Covid-19 nel comune. Con quella di oggi, sono giunto alla 21esima. A Staranzano, il primo settembre scorso, ossia dopo sette mesi dalla dichiarazione di stato di emergenza sanitaria da parte del Governo, avevamo registrato complessivamente nove casi positivi, tra i nostri cittadini, che, nel frattempo sono tutti guariti.

Dal 2 settembre a ieri, ne abbiamo registrati ben 17, portando il totale complessivo a 26. Per la prima volta si registra un decesso anche nel nostro Comune e i guariti sono 12, portando il totale delle persone attualmente positive a 13. Esprimo anche la vicinanza personale e di tutta l’Amministrazione alla famiglia di Staranzano profondamente colpita dalla pandemia che sta vivendo con profondo dolore la perdita del loro caro.

Allargando l’orizzonte della situazione all’area del Monfalconese va detto che vi sono forti e preoccupanti incrementi di casi positivi dovuti principalmente ai contagi registrati nel Cantiere Navale ma non solo, visti i casi di diversa natura di questo mese nel territorio che non hanno lasciato indenni nemmeno i nostri istituti scolastici. La situazione è estremamente seria, anzi direi grave; non va assolutamente sottovalutata, né negata l’evidenza dei fatti come qualcuno fa con conseguenti comportamenti non opportuni: invito tutti i cittadini a rispettare le norme basilari molto semplici che ci sono state dettate: uso della mascherina, mantenimento del distanziamento interpersonale e igiene personale. Solo con il responsabile comportamento di ciascuno di noi ne verremo a capo.