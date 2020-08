A Sutrio, esce di strada in curva

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, lungo la statale 52 bis, nel comune di Sutrio.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una Volkswagen Polo, un uomo di 56 anni di Paluzza, ha perso il controllo della vettura all'altezza di una curva. Non aveva passeggeri con sé.

La macchina è finita gomme all'aria e per lui si è temuto il peggio. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo.

Per fortuna, per l'uomo che era al volante della utilitaria, solo lievi lesioni.

È stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Tolmezzo in codice verde. Qualche disagio per il traffico. I pompieri hanno messo in sicurezza la sede stradale e la vettura. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.