A Tolmezzo la prima nata del 2022, si chiama Nora

Capodanno speciale per una famiglia carnica. Nelle prime ore di oggi, primo gennaio, all'ospedale di Tolmezzo, è venuta alla luce la prima nata del 2022 in Friuli Venezia Giulia: Nora.

Una decina in totale i piccoli venuti alla luce nelle prime ore dell'anno.

Il primo parto è avvenuto poco dopo le 2, giusto in tempo per battere di qualche decina di minuto un secondo bimbo nato verso le tre nel medesimo reparto. Alla bimba sarà dunque consegnato il premio che tradizionalmente Gigi Nardini, apicoltore di Cividale del Friuli, ormai da 40 anni dona al primo nato del nuovo anno in regione.

Alla famiglia andranno miele e un cesto con diversi prodotti dell'alveare. "Un piccolo pensiero per adolcire il nuovo anno", ha spiegato il sosia del compianto Pavarotti.