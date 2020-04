A Trieste, 245 multe tra Pasqua e Pasquetta

In occasione delle festività pasquali, tra domenica e lunedì, anche sul territorio triestino sono stati intensificati i servizi di controllo per il rispetto delle normative anti Covid-19. Nello specifico, lungo le principali arterie stradali e presso gli svincoli autostradali sono stati predisposti numerosi posti di controllo, anche per intercettare cittadini diretti verso le seconde case al mare o in montagna.

Sono state presidiate anche le strade periferiche della città, spesso considerate luoghi appetibili da parte di chi intende sfuggire ai controlli. A tal riguardo, in questi giorni la Polizia di Stato, a seguito di specifiche segnalazioni da parte di cittadini, ha rimodulato alcuni servizi, anche attraverso un maggiore impiego di agenti, proprio per coprire al meglio tutto il territorio di specifica competenza e contrastare le violazioni alle disposizioni governative.

Complessivamente la Polizia di Stato insieme all’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale ha controllato 1.536 persone e 61 esercizi commerciali, mentre 245 sono state le sanzioni comminate, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo del 2020. L’implementazione dei servizi di controllo del territorio trova ragione nell’obiettivo comune di non vanificare gli sforzi sostenuti in queste ultime settimane. Si raccomandano i cittadini di portare sempre al seguito un documento di riconoscimento per facilitare il lavoro degli agenti e di rispettare le prescrizioni.

Rimane attivo il punto di ascolto della Questura per le richieste circa la corretta interpretazione delle disposizioni, tramite il Centralino (040/3790111) e attraverso l’indirizzo email: urp.quest.ts@pecps.poliziadistato.it.