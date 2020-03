A Trieste arriva l'Esercito

Cento militari dell’Esercito Italiano sono stati assegnati alla provincia di Trieste per il controllo della fascia confinaria e per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica. È quanto è stato comunicato oggi da parte del Ministero dell’Interno al Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che ha immediatamente convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato ai rappresentanti dell’Esercito Italiano e della IV Zona Polizia di Frontiera di Udine al fine di dare le disposizioni necessarie sull’impiego dei militari.

Nel corso della riunione di Comitato, presieduta dal Prefetto, è stato deciso un forte rafforzamento dei servizi di contrasto all’immigrazione clandestina con un capillare controllo dei confini attraverso appositi servizi coordinati.

Un’aliquota dei militari assegnati sarà impiegata per un’intensificazione dei controlli alle persone in relazione al rispetto delle limitazioni alla circolazione imposte dall'emergenza epidemiologica Covid-19.