A Trieste arriva la nave-ospedale

A Trieste si va verso la nave-ospedale. L'Amministrazione regionale, infatti, dopo la seduta del Comitato provinciale per l'emergenza, ha formalizzato oggi al Dipartimento nazionale della Protezione civile la richiesta per le autorizzazioni finalizzate alla copertura dei costi relativi alla nave, la Gnv Azzurra che attualmente si trova a Napoli, destinata a ospitare pazienti Covid-19 provenienti dalle

case di riposo cittadine.

La convocazione del Comitato con Regione, Comune, Capitaneria di Porto, Azienda sanitaria, Polizia di Frontiera marittima e Vigili del fuoco, riunitosi in videconferenza, era stata richiesta dalla stessa Regione al Prefetto di Trieste Valerio Valenti. La nave, come ha confermato il Commissario di Governo per il Fvg, attraccherà in città mercoledì. Accoglierà inizialmente una cinquantina di anziani. Il luogo di attracco sarà definito mercoledì mattina.