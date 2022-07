A Trieste, il ricordo della strage di via D'Amelio

"A trent'anni dalla barbara uccisione di Paolo Borsellino, e con lui dei cinque agenti della scorta, bisogna ricordare a tutti che la guerra alla mafia non è finita, che c'è ancora bisogno di persone che vogliono sentire il fresco profumo della libertà, opponendosi al puzzo del compromesso morale e dell'indifferenza, come scriveva il grande magistrato".

È questa la riflessione di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, nel giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo, che nell'estate del 1992, a soli due mesi dalla bomba di Capaci, sembrava dovesse segnare la vittoria della mafia sullo Stato.

Zanin ha partecipato alla messa celebrata nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in onore di Walter Eddie Max Cosina, il poliziotto di Muggia che faceva parte della scorta del magistrato e che perse la vita quel giorno assieme ai colleghi Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

"Il sacrificio del magistrato e di chi difendeva la sua sicurezza - aggiunge Zanin - resta una pagina indelebile nella storia italiana, vissuta come un'umiliazione da tutte le persone oneste. E questo sentimento di sdegno, che a 30 anni di distanza non si è affievolito, deve spingerci a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, che oggi molto spesso si infiltra nei circuiti dell'economia legale".

"Eddie, dobbiamo tornare a stare sulle barricate, lottare per la vita e la speranza. Eddie, dopo quel 19 luglio e dopo le altre stragi, le bombe a Roma, Firenze e Milano i mafiosi hanno imparato ad agire nell'ombra, hanno virato verso una pressione che si manifesta poco con le armi e molto più con il potere dei soldi, con l'inquinamento del tessuto sociale ed economico e nessuna regione è esente. Eddie, la forza delle mafie oggi più che mai sta fuori dalle mafie e allora dobbiamo colpire gli affari sporchi della criminalità, scardinare quel sistema mafioso di relazioni, smascherare gli interessi che ruota attorno". Così il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, durante la messa di suffragio.

“Oggi c'è il pericolo strisciante della normalizzazione", ha aggiunto don Ciotti, “ed è bene che la parola antimafia vada in quarantena. E' una bandiera che tutti usano e dietro la quale c'è qualcuno che la sfrutta come carta di identità per fare i propri affari e i propri interessi".

Presenti alla celebrazione - a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, e il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè - i familiari di Cosina, nato in Australia e poi trasferitosi a Muggia. "Per noi non sono passati 30 anni, ma un minuto. Abbiamo imparato a convivere con il dolore, trasformarlo in energia positiva. La memoria è l'unica forma di giustizia che possiamo dare alle vittime delle stragi del '92", ha detto Silvia Stener, nipote di Cosina.

IL RICORDO. "Paolo Borsellino, così come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso perché con rigore, serietà e amore per la verità e la giustizia aveva inferto duri colpi alla mafia". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega) in occasione del 30° anniversario della strage di via D'Amelio, in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta.

"Rinnovare oggi la loro memoria significa continuare con determinazione la lotta e il contrasto contro la criminalità - sottolinea la Spagnolo - e ribadire la necessità di fare piena luce sull'accaduto poiché solo con la verità si assicura la giustizia. Il trentennale di questa tragica pagina della storia del nostro Paese rinnova il comune impegno a non dare per scontati, e a tramandare alle più giovani generazioni, i valori di legalità e di giustizia su cui si fonda la nostra società".

"La data del 19 luglio, insieme a quella della strage di Capaci il 23 maggio, rappresenta la memoria e la gratitudine verso i tanti servitori dello Stato caduti per aver scelto coraggiosamente di combattere la mafia. Da quel coraggio e dal rispetto e riconoscenza che dobbiamo a Borsellino, Falcone, agli agenti delle loro scorte, dobbiamo tutti trarre insegnamento e prendere esempio per contrastare anche sui nostri territori, il rischio di fenomeni, da non sottovalutare, di malavita organizzata". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo, dove il 19 luglio 1992, a soli due mesi dall'attentato di Capaci, persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

“È dovere di tutti continuare a tenere alta l’attenzione e intensificare l’azione di prevenzione di ogni azione malavitosa in Friuli Venezia Giulia. Solo così si può degnamente onorare la memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli”. Così il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, nel giorno del trentessimo anniversario della strage di via D’Amelio.

“La memoria di chi ha sacrificato la propria vita per difendere lo Stato italiano viene duramente colpita per ogni evento che coinvolga il nostro territorio e riguardi la criminalità organizzata – continua Sergo -. Ringraziamo l'impegno e il sacrificio di magistrati e forze dell'ordine, che non solo contrastano ma, spesso nel silenzio, prevengono crimini senza stare sotto i riflettori”.

“Rimane la considerazione che quando loro si attivano, sia già troppo tardi – conclude l’esponente M5S - e pertanto si debba fare tutti quanti il massimo, dalla politica alle associazioni di categoria, dai sindacati alla scuola, per informare i cittadini dei pericoli delle mafie in un territorio che tra PNRR, Superbonus, leggi di stabilità e assestamenti di bilancio in questi anni vede investiti miliardi di euro”.

"Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino e la sua scorta composta da Agostino Catalano, Emanuela Loi (la prima donna agente di polizia morta in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina furono uccisi da un'auto bomba in via d'Amelio a Palermo dalla Mafia e dall'indifferenza. C'è il dovere della memoria nei confronti di questi eroi civili, che hanno dato la vita perché le Istituzioni siano più solide. Ma è altrettanto forte il dovere civile di non piegarsi mai alla sopraffazione e all'ingiustizia resistendo e contribuendo tutti a difendere le istituzioni collettive. È doloroso e grave che a distanza di trent'anni non siano state ancora chiarite tutte le connivenze che portarono a questa tragedia nazionale" Così si espresso il Consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell.