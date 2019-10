A Trieste, in azione la banda del buco

Ladri in azione in una tabaccheria di Trieste, in via Reni. I malviventi hanno agito nella notte, penetrando prima in un negozio per la toelettatura di cani, dove hanno praticato un foro nel muro. È tramite questo varco che hanno raggiunto il tavacchino, dove hanno sottratto sigarette, valori bollati, i soldi contenuti nella cassa, ricariche del telefono e altri oggetti dagli scaffali.

Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine che indagano per identificare i responsabili. I danni sono in corso di quantificazione.