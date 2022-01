A Trieste l’ultimo saluto a Robert, ucciso a 17 anni

Questa mattina, nella chiesa della Beata Vergine Addolorata, nel quartiere di Valmaura, si sono celebrati i funerali di Robert Trajkovic, il 17enne triestino, di origini serbe, ucciso nella notte tra il 7 e 8 gennaio per una ragazza contesa. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato nella serata di sabato 8 gennaio in uno stabile di via Rittmayer. Come confermato dall'autopsia, il giovane è stato strangolato con un laccio per gelosia e, al momento, l'unico indagato per il delitto è il 21enne Alì, in carcere.

Parenti, amici e compagni di Robert si sono stretti nel dolore per una morte per cui è davvero difficile trovare una spiegazione. Una cerimonia breve, officiata da don Alessandro Cucuzza e da padre Rasko Radovic, della comunità serbo ortodossa triestina.

Nel cortile della chiesa è stato allestito un maxischermo per permettere a più persone di poter seguire la funzione. Al centro della navata la bara bianca. Sopra, tra i fiori, la foto che ritrae il giovane sorridente. In prima fila la sua famiglia, i genitori e i fratelli. "Robert è una delle cose bellissime, un dono grande che Dio ha fatto alla vostra vita”, ha detto don Cucuzza. “Qualcuno con una violenza inaudita ha reciso questo fiore e l'ha gettato, ma ci sono cose belle che non si possono distruggere".

"Andremo in fondo, fino a quando non sarà fatta giustizia", ha detto lo zio al termine della cerimonia. “Chi ha fatto questo la deve pagare. Per il nostro Robert andremo fino in fondo". Alla funzione non hanno partecipato i genitori del presunto aggressore, su precisa richiesta della famiglia.

Dopo la cerimonia il ragazzo è stato tumulato nel cimitero di Sant’Anna.