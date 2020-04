A Trieste raffiche di Bora fino a 104 chilometri orari

Il forte vento di questi giorni ha sferzato l'intera regione, in particolare il capoluogo regionale e l'Isontino. Le raffiche di Bora hanno raggiunto, questa mattina verso le 10, i 104 chilometri orari.

L'Osmer Arpa per domani prevede cielo sereno o poco nuvoloso con Bora in genere moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Bora che giovedì 23 aprile dovrebbe lasciare la regione per lasciar il posto a vento di brezza.