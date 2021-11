A tu per tu con animali selvatici

Incidente stradale in via Piave, a Sedegliano, nel tardo pomeriggio di ieri. All'altezza della progressiva chilometrica 15 + 200, il conducente di una vettura si è trovato improvvisamente attraversare la carreggiata da parte di un animale selvatico, un capriolo. Alla guida della vettura c'era un ragazzo della zona che, fortunatamente, è rimasto illeso.

Il giovane è stato poi aiutato dai genitori per la rimozione del mezzo, trasportato in officina con un carroattrezzi. Sul posto il Servizio Recupero Fauna Selvatica per la rimozione della carcassa del capriolo deceduto, rinvenuto a bordo strada.

Un altro incidente stradale causato dall'attraversamento improvviso da parte di un animale selvatico, si è verificato ad Artegna, nella prima serata di ieri. Un uomo di 32 anni che stava percorrendo l'ex strada provinciale 28, che porta a Buja, non è riuscito a evitare l'impatto e ha travolto l'animale con la sua Mercedes Classe B, che ha riportato dei danni Nea parte anteriore.

Illeso, fortunatamente, il conducente, della zona. Sul posto il Servizio Recupero Fauna Selvatica della Regione.