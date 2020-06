A tu per tu con il ladro, lo mette in fuga

Nella tardo pomeriggio di ieri, ad Artegna, un ladro è stato colto di sorpresa mentre stava facendo un "sopralluogo" nel giardino di un'abitazione in via Mario Micossi. È stato messo in fuga da uno degli abitanti della casa, che se l'è trovato davanti. Il cittadino ha prontamente segnalato l'accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, denunciando la violazione del domicilio e descrivendo dettagliatamente il malvivente. Pare sia stato indicato anche il mezzo con il quale si è allontanato.

Ora, sulle sue tracce, ci sono i militari. Gli abitanti della zona, già vittime di precedenti furti in abitazione, sono attivi nel segnalare qualunque movimento sospetto al Nue 112.