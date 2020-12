A tu per tu con il ladro, rapina in pieno giorno

Momenti di grande paura per una donna che vive a Nimis. Nel pomeriggio di ieri era uscita a fare la spesa e, rientrata a casa, si è trovata a tu per tu con un malvivente che le stava svaligiando l'abitazione. Si trattava di un uomo con il volto coperto da un passamontagna. Per guadagnarsi la fuga, il ladro ha spintonato la donna che è rovinata a terra.

Terrorizzata, ha chiamato subito i vicini di casa che hanno dato l'allarme e le hanno prestato i primi soccorsi. La notizia si è subito diffusa in paese, suscitando molto sconcerto e grande preoccupazione, anche perché tutto è accaduto in pieno giorno.

Qualcuno ha ritenuto necessario chiamare l'ambulanza. Ma, per fortuna, per la donna non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Per lei "solo" tanta paura e qualche botta.

I Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, dopo un primo sopralluogo, hanno avviato le indagini per identificare il malvivente. Dalla casa sono spariti oro e soldi per circa 5000 euro.