Incidente a Fagagna, lungo l'ex provinciale 10, poco dopo le 5 di oggi, vicino all'area dove sorge il Golf Club. Ancora una volta, a causare il sinistro è stato l'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico, un capriolo.

Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto ma, per fortuna, non è rimasto ferito; danni, invece, alla vettura. L'animale è morto a seguito dell'investimento; la carcassa è stata recuperata in un secondo momento.