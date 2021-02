A tu per tu con un capriolo, incidente a Magnano

Incidente intorno alle 20 di ieri nel comune di Magnano in Riviera, in Borgo San Giacomo, a Billerio. Coinvolto un abitante della zona, un uomo di 65 anni, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

Mentre guidava la sua auto, si è visto attraversare improvvisamente la strada da parte di un capriolo e non è riuscito a evitare l'impatto. L'animale, rimasto ferito, si è poi allontanato, fuggendo nella boscaglia. Illeso il conducente della vettura. Danni al mezzo.

Un altro incidente stradale simile è accaduto a Visco, in via Jalmicco, poco prima delle 19. Il conducente di una vettura non è riuscito a evitare l'impatto con un capriolo che poi è fuggito nelle campagne. Illeso il guidatore. La vettura ha riportato danni nella parte anteriore.

Un terzo investimento di un animale si è verificato in via Umberto Primo, a Orsaria di Premariacco, sempre intorno alle 19. In questo caso si è trattato di un cane, sbucato improvvisamente sulla strada, morto nell'impatto. Sul posto è arrivato il proprietario, insieme al veterinario del paese. Nessuna conseguenza per il conducente della vettura.