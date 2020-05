A tutto gas sulla moto, fugge all'alt e poi aggredisce gli agenti

Anche nella fase due dell’emergenza sanitaria, la Polizia Stradale continua con i controlli concentrati non solo sul rispetto delle norme per il contenimento del virus, ma anche a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Proprio lunedì 18 maggio, verso le 12, una pattuglia della Polstrada di Udine, impegnata in un controllo lungo la regionale 352, ha visto avvicinarsi a grande velocità una moto, che effettuava repentini sorpassi nonostante la manovra fosse vietata in quel tratto di strada. Il personale ha quindi intimato l’alt al centauro che si è però lanciato in una rocambolesca fuga. Dopo un inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermatlo alle porte di Palmanova. Subito il motociclista è apparso in forte stato confusionale; è stato invitato, con le dovute cautele, a scendere dal veicolo per fornire le proprie generalità.

Nel frattempo è arrivato un parente del centauro che ha spiegato agli operatori che l’ultimo soffriva di bipolarismo ed era in preda a una grave crisi. Improvvisamente, il motociclista ha iniziato a prendere a pugni un cartello stradale e a inveire contro il congiunto e gli agenti, prima minacciandoli e poi sputando loro addosso.

La situazione era quindi diventata ingestibile: per evitare una colluttazione, oltre alla Guardia di Finanza arrivata sul posto, il personale della Stradale di Udine ha chiesto l’ausilio del personale della Sottosezione di Palmanova e della Questura di Udine. Fortunatamente, grazie alla capacità di mediazione del personale, l'uomo è stato accompagnato all’Ospedale di Palmanova per gli accertamenti del caso.

Tra gli accordi per ottenere la collaborazione del centauro, gli agenti gli hanno promesso di occuparsi con cura della moto, portata al reparto autostradale di Palmanova dove è stata poi recuperata dal fratello dell'uomo. Una volta ricoverato, il motociclista è riuscito a fuggire dall'ospedale, ma è stato nuovamente fermato e riaccompagnato al nosocomio.