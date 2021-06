A tutto gas sullo scooter, ma è senza patente e assicurazione

Ieri, poco prima della mezzanotte, una Volante della Polizia di Stato di Trieste ha notato sfrecciare a velocità sostenuta in via Flavia un motociclo con due persone a bordo.

Il mezzo è stato fermato in via Roncheto. Il guidatore, un triestino classe 1990, aveva la patente di guida sospesa, mentre la due ruote era senza copertura assicurativa. Il giovane è stato multato per aver violato il codice della strada, mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con un fermo di tre mesi.

Ieri, inoltre, è stata denunciata una cittadina croata classe 1973 per resistenza a pubblico ufficiale.