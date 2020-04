A Udine flash mob 'Risorgiamo Italia'

Anche a Udine, gli esercenti sono pronti a mobilitarsi per chiedere di ripartire, ma anche per ottenere un aiuto concreto, in termini di liquidità, imposte e costi sostenuti e da sostenere per superare la chiusura forzata che, nel caso dei ristoratori, si potrebbe protarre fino al 1 giugno.

Questa sera alle 21, i commercianti cittadini che hanno aderito alla manifestazione nazionale 'Risorgiamo Italia' daranno vita a un pacifico flash mob nelle varie attività commerciali. I titolari accenderanno le luci e le insegne, decorando le vetrine con foto e messaggi per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni, a partire dal Governo.

La manifestazione sarà documentata in diretta attraverso il gruppo Facebook Movimento Imprese Ospitalità.

Mercoledì 29 aprile, alle 12, infine, Debora Del Dò dell'Osteria Da Dalia 3.0, a nome di 150 esercenti che hanno aderito alla protesta pacifica, consegnerà le chiavi della sua attività nelle mani dei sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore Maurizio Franz. L'incontro, rigorosamente nel rispetto delle misure di sicurezza, si terrà nel Salone del Popolo.