A Udine, funerali solenni per Maurizio Tuscano

Una folla commossa era presente questa mattina nel Duomo di Udine per i funerali solenni dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Maurizio Tuscano, rimasto ucciso sabato scorso mentre era in servizio lungo l’A23, tra Udine Nord e Gemona. L'agente, 58 anni, stava eseguendo i rilievi di un incidente, quando un'auto lo ha travolto, senza lasciargli scampo.

Alla cerimonia funebre officiata da monsignor Guido Genero, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato don Olivo Bottos, hanno preso parte insieme ai familiari, colleghi, amici e le autorità civili e militari, il capo della Polizia Lamberto Giannini accompagnato dal questore di Udine Manuela De Bernardin.

Durante la funzione religiosa ci sono stati momenti molto toccanti con la lettura della preghiera a San Michele Arcangelo, della lettera a nome del V nucleo del 118^ corso allievi agenti di Alessandria. Commozione per le parole di ricordo pronunciate dal collega di pattuglia di Maurizio, il vice ispettore Mauro Larcher, e dal figlio di Maurizio, Mattia.

Al termine della cerimonia un lungo applauso ha salutato il feretro portato a spalla dai colleghi di Maurizio.

"A nome di tutti i colleghi ci stringiamo alla mamma Silna, alla moglie Linda Roberta, al figlio Mattia, al fratello Leonello, ai parenti, ai colleghi e agli amici", scrive in una nota la Polizia di Stato.

"Oltre alla sua professionalità nella sua funzione civile, Maurizio Tuscano era conosciuto per essere un uomo profondamente radicato nel suo paese dove non faceva mancare il suo impegno. Purtroppo la strada, fattore di sempre maggiore rischio, ha strappato tragicamente Maurizio ai suoi familiari e alla comunità, a cui l'Amministrazione regionale porge le sue sentite condoglianze", ha dichiarato il vicegovernatore Riccardo Riccardi a margine della cerimonia. "Conoscevo Maurizio - ha aggiunto Riccardi - e oltre al cordoglio che a nome della Regione tributo alla moglie e al figlio, c'è anche il mio personale in ricordo di quest'uomo onesto e generoso".