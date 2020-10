A Udine installate le prime luci di Natale in via Aquileia

A 72 giorni da Natale, sono già state installate le prime decorazioni natalizie nel centro storico di Udine. I tecnici comunali hanno iniziato a stendere in via Aquileia alcune delle luminarie che arrederanno fino a Gennaio le strade dello shopping cittadino.

Un lavoro lungo e che necessariamente va iniziato molte settimane prima dell'accensione fissata a fine novembre.



In questo anno particolare, lo ricordiamo, il Comune di Udine contribuirà a sostenere i costi per gli addobbi con un fondo ad hoc di 60mila euro. Il contributo, destinato alle associazioni di categoria, ai borghi cittadini e ai comitati, sarà proporzionale alle spese sostenute e arriverà a coprire fino ad un massimo del 60% dei costi documentati, con il limite di 5.000 euro. Attenzione, però, le domande di contributo dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Udine entro le ore 16:45 di domani, 15 ottobre 2020.



Il bando è scaricabile al link https://www.comune.udine.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/dettaglio-bando?Id=1398.



Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare lo 0432/1272275 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 o scrivere alla casella di posta: turismo@comune.udine.it.