A Udine, l'addio alla piccola Penelope

Giorno di lutto e dolore a Udine per l'ultimo saluto della comunità a Penelope, la bimba di sette anni che si è tragicamente spenta giovedì 21 novembre, dopo essere stata travolta da un’acquasantiera nella chiesetta di Santa Chiara, all'interno dell'Educandato Uccellis. Un'enorme folla ha partecipato alla cerimonia in Duomo, iniziata alle 15.30.

Verso le 15 la Cattedrale cittadina ha iniziato a riempirsi attorno al feretro bianco, avvolto di rose e gigli candidi. Ai piedi dell'altare un cuore di fiori. Seduti nei primi banchi il sindaco di Udine con la fascia tricolore, i genitori, i docenti e tutta la grande famiglia dell'educandato Uccellis.

Una cerimonia commovente, scandita dalle voci bianche dei Pueri Cantores e celebrata da don Luciano Nobile assistito dal parroco di San Paolo, don Ioan, e dal parroco di San Quirino, don Claudio.

“Era abituata e entrare qui Penelope, incantata dalle figure degli angeli e dei santi. Adesso è al fianco di quegli angeli. La sua fiamma si è spenta prima che la sua luce potesse brillare. Ma si è veramente spenta? Consolaci, o Signore, facci sapere che questa piccola è vicina a te, nella luce”.

“Chi ha diritto di parlare in questi momenti se non colui che ci ha creati? Meglio sarebbe un rispettoso silenzio. Sappiamo per Lui che in ogni notte c'è una luce. Lui ci ha amato più di tutti. Alcuni anni fa Penelope fu portata in chiesa per il battesimo. E lei fu allora Figlia di Dio. Gesù si è legato a te. Non avere paura allora, mai. Neanche della morte. Perché come Lui, tu risorgerai. Gesù ricompone sempre il cerchio dell'amore”.

"Il modo straziante ed impensabile con cui la morte l'ha strappata ai suoi genitori e a quanti le volevano bene ha fatto entrare questa bambina nel cuore di tutti noi e ci ha uniti nell'affetto e in un profondo e incredulo dolore - ha detto l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato -. Il vuoto improvviso e senza spiegazioni che Penelope ha lasciato rende vana ogni nostra parola. Solo la fede e la speranza in Gesù, che ha vinto la morte, ci aiuta a pronunciare poche e sofferte parole che non possono che essere di preghiera. O Maria, Madre addolorata, consegniamo al tuo Cuore immacolato la nostra piccola Penelope. Accoglila tra le tue braccia forti e amorevoli perché si senta al sicuro. Conducila per mano a Gesù attorno al quale incontrerà tanti altri santi bambini. Con te pregherà per i suoi amati genitori, per i suoi amici e per tutti noi. Guarda con occhi misericordiosi a mamma Laura e a papà Marino. Dove non basta la nostra solidarietà per sostenerli e consolarli, invoca tu la Grazia dello Spirito Santo che porti fortezza nei loro cuori in questo oscuro momento di prova. Ti affidiamo, o Madre Santa, gli amici di classe di Penelope - ha proseguito l'arcivescovo -, i suoi insegnanti e tutta la grande famiglia del Collegio Uccellis perché il ricordo della loro compagna di scuola li aiuti ad uscire da questa prova più uniti tra loro e più buoni nel cuore".