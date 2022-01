A Udine l'ultimo saluto al Tenente Colonnello Fabio Pasquariello

Commosso ultimo saluto, questa mattina nel Duomo di Udine, per il Tenente Colonello Fabio Pasquariello, 57 anni, colpito da un malore fatale il 4 gennaio a Caltanissetta, dove prestava servizio, dal 2019, al comando del Nucleo Investigativo provinciale.

In tanti si sono stretti in un ideale abbraccio attorno al figlio Marco, alla moglie Barbara e ai parenti. Presenti i vertici regionali dell’Arma, i rappresentanti delle Istituzioni e della Magistratura, amici e colleghi.

A celebrare le esequie monsignor Luciano Nobile e don Davide Larice. Monsignor Nobile ha sottolineato la profonda gratitudine per il suo stile umano, rispettoso e professionale. Numerosi i ricordi che hanno sottolineato le doti umane e professionali che rendevano Fabio Pasquariello unico, per il suo acume investigativo ma anche per la capacità di saper conoscere le persone. Un uomo che fin da giovanissimo si era messo al servizio dello Stato e della comunità.

Un lutto che ha colpito non solo amici, parenti e tutta l'Arma, ma anche le tantissime persone che lo avevano conosciuto e apprezzato nel suo lungo impegno professionale a Udine prima e a Trieste poi.

La salma, salutata dal picchetto d'onore e scortata da auto e moto dei Carabinieri, è stata tumulata nel cimitero cittadino di San Vito.