A Udine la Croce Rossa produce mascherine

Da ieri, la Croce Rossa di Udine ha avviato la produzione di mascherine di tipo chirurgico con l’apporto dei propri volontari e la collaborazione e il sostegno dei sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil di Udine.

L'idea si è realizzata grazie anche all’importante supporto di un’azienda artigianale di Sedegliano, che ha messo a disposizione il suo know how nonché le attrezzature, e a un’impresa artigianale di Treppo che ha fornito gratuitamente il materiale per l’avvio della produzione.

La Croce rossa, d'intesa con le tre sigle sindacali, ha pensato di coinvolgere la società civile in un momento di particolare necessità in cui nell’intero Paese le mascherine di protezione sono contingentate. La volontà è quella di interessare, in questo particolare momento, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori esperti tessili, volontari Cri e ogni altro soggetto che voglia contribuire gratuitamente all’iniziativa.

La Croce rossa di Udine ha trasformato un ampio locale presso il proprio Comitato di via Pastrengo in un piccolo “laboratorio artigianale” dove si confezioneranno le mascherine. La Cri di Udine ringrazia in primis i sindacati confederali di Udine per il fattivo supporto e sin d’ora tutti coloro che vorranno sostenere in qualsiasi forma il progetto.