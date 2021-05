A Udine la Festa di fine Ramadan

Borgo stazione, a Udine, in fermento, questa mattina, per la Festa di fine Ramadan, solennità che segna il termine del lungo periodo di digiuno e purificazione per i musulmani. Dopo lo stop imposto nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno i fedeli hanno potuto finalmente ritrovarsi nei centri culturali islamici cittadini per prender parte alla grande festività, la seconda in ordine di importanza per il mondo musulmano.

La prima funzione si è tenuta alle 8.15, all’interno della moschea di via Marano, abilitata a ospitare 150 persone. La seconda, invece, si è tenuta alle 9.30 nel centro di via della Rosta, autorizzato ad accogliere un massimo di 70 fedeli. Molte le persone rimaste escluse dalle celebrazioni. Situazione questa, che ha generato un singolare pellegrinaggio di fedeli alla disperata ricerca di un posto dove pregare.

I disagi purtroppo sono stati dettati dalle normative sanitarie che hanno reso impossibile affittare un unico luogo - una palestra o un bocciodromo -, come solitamente avveniva in tempi pre-pandemici.