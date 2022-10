A Udine nasce il primo ambulatorio di quartiere

La popolazione invecchia inesorabilmente e, anche per questo, il Comune di Udine ha deciso di ripristinare, rinnovandolo, un servizio che anni fa veniva erogato in favore delle persone anziane e più fragili. Questa mattina, a Cussignacco, è stato inaugurato il primo dei sette ambulatori infermieristici di quartiere previsti in città.

Si tratta di un servizio realizzato avvalendosi dei professionisti e dei volontari della Croce Rossa Italiana, finanziato attraverso i fondi devoluti dagli stessi cittadini udinesi con il 5 per mille. Alla sede di Cussignacco, nei prossimi giorni seguiranno le aperture di altri sei ambulatori, tra i quali quelli di Sant'Osvaldo, Paderno, Laipacco e Rizzi.

Gli ambulatori di quartiere offrono una prima risposta di ascolto, accoglienza e dialogo ai cittadini, di fruizione dei servizi di base e di opportunità per il mantenimento di una vita in salute e consentono un accesso più appropriato ai servizi socio sanitari territoriali, garantendo un'azione snella e flessibile nella rilevazione dei bisogni, nell'attività di prevenzione e sostegno all'individuo e alla famiglia e nel miglioramento della qualità di vita della persona (CONTATTI: 0432 1273134 /ambulatorisociali@comune.udine.it).

COSA FANNO: attività di educazione sanitaria; informazione sulla promozione dei programmi di prevenzione e sorveglianza sanitaria; supporto alla prenotazione di visite ed esami; rilevazione parametri (PA - stick glicemici); somministrazione farmaci per via intramuscolare/sottocutanea (sulla base della prescrizione del medico di base); medicazioni semplici; indicazioni sui Servizi di Prossimità (Progetto "No alla Solit'Udine") e sui servizi offerti dal Distretto Sanitario.

DOVE SONO. Le sedi degli ambulatori si trovano ai Rizzi - San Domenico in via Martignacco 146 (orario Lunedi - Martedi 9-12); Laipacco - San Gottardo: in via Forze Armate 42 (9-12); Cussignacco: via Veneto 164 (Mercoledi 9-12); Udine Sud: via Pradamano 21 (Giovedi 9-12); Chiavris - Paderno: via Piemonte 84 (Venerdi 9-12); Cormor-San Rocco: via Joppi 63 (Mercoledi 15-17.30); Udine centro: sede Cri via Pastrengo 31 (Sabato 15-17.30).