A Udine nasce lo Sportello Unico dell’Edilizia Digitale

Prosegue la riorganizzazione del Servizio Edilizia Privata del Comune di Udine che da tempo ha intrapreso il percorso che porterà alla gestione digitale delle pratiche edilizie. Nei prossimi mesi, infatti, sarà attivato lo Sportello Unico dell’Edilizia Digitale, servizio che è stato affidato all’esterno al gestione logistica delle pratiche inerenti l’archivio del Servizio Edilizia Privata ubicato nei sotterranei di Palazzo D’Aronco.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni archivistici del Friuli Venezia Giulia si sono avviate le operazioni per l’esternalizzazione che ha riguardato e pratiche edilizie relative agli anni dal 1925 fino a parte del 2002, attività completata la scorsa settimana. Un'operazione resa necessaria per la carenza di spazi necessari per una adeguata archiviazione delle pratiche.

Con questa soluzione si potrà risolvere il problema dell’occupazione con pratiche d’archivio della balconata del 2° piano di Palazzo D’Aronco. Nei prossimi giorni, salvo limitazioni dovute all’emergenza sanitaria Covid19, inizieranno le attività di spostamento delle pratiche di archivio dalla balconata del 2° piano, agli archivi interrati per una loro riorganizzazione e sistemazione, con l’obiettivo per il 2021 di esternalizzare anche la documentazione relativa a Permessi di Costruire e SCIA dal 2002 al 2012 e solo SCIA dal 2013 al 2015. Così facendo rimarrebbero in carico solo le pratiche di uso corrente.



Il servizio di richiesta pratiche nei confronti della ditta affidataria è già attivo e sono già state avviate le prime richieste e si sono formalizzate le relative consegne della documentazione richiesta dal Comune. La modalità di richiesta e di consegna differenziata permettono di. Così facendo, rimanendo in capo al servizio edilizia la verifica delle richieste provenienti all’URP, l’individuazione delle relative pratiche e l’inoltro della richiesta di consegna alla ditta che presta il servizio.Inoltre, in relazione a quanto auspicato dal Soprintendente in occasione dell’incontro tenutosi con il Sindaco e con il Segretario Generale il 12 ottobre scorso, è emersa la necessità di intraprendere un percorso volto alla digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee dell’archivio, con particolare attenzione di quello storico.L’iniziativa ha l’obiettivo di meglio rispondere alle esigenze di professionisti e singoli cittadini, che chiedono di poter entrare in possesso delle informazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività e alla tutela dei loro interessi in tempi sempre più rapidi. Sotto questo profilo procedere con la digitalizzazione della documentazione dell’archivio e l’adozione di tecnologie volte alla digitalizzazione delle procedure amministrative potrà senz’altro consentire un più agevole recupero e una rapida messa a disposizione delle pratiche edilizie in quanto oggetto di continue richieste di consultazione da parte dell’utenza interna ed esterna.che in questo modo non verranno più movimentate per garantire meglio la loro conservazione.