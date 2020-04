A Udine per spacciare droga: arrestato un uomo di Pozzuolo

Nel corso della serata del 9 aprile, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato un uomo di 37 anni residente a Pozzuolo del Friuli, pregiudicato, gravato dall'obbligo di dimora nel comune di residenza. È ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



L'uomo è stato sorpreso a cedere una dose di cannabis a uno straniero, quest'ultimo poi dileguatosi. Il trentasettenne è stato rincorso dai Carabinieri della Radiomobile, comandati dal Luogotenente Andrea Riolo, che, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno bloccato e immobilizzato, nonostante la viva resistenza che avevo posto.



È stato trovato in possesso di 13 grammi di cannabis indica, suddivisa in dosi, che è stata sequestrata. L'uomo arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari nel proprio domicilio, in attesa dell'udienza di convalida che si è tenuta questa mattina, sabato 11 aprile, in videoconferenza nella sede del Comando Provinciale di Udine dei Carabinieri.



Il Gip di Udine, il dottor Emanuele Lazzaro, ha convalidato l'arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo degli arresti domiciliari.