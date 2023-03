A Udine super studiosi d'intelligenza artificiale

L’Università di Udine vanta una lunga tradizione nei settori dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Nel 1979 l’allora neonata Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

attivò Scienze dell’Informazione come primo corso di laurea, il quinto in Italia, poi trasformato in Informatica nel 1994.

I risultati si vedono. Dalla classifica “AI 2000” (https://www.aminer.cn/ai2000) realizzata dall’Associazione cinese di intelligenza artificiale e dalla Tsinghua University per l’anno 2023 ci sono anche quattro docenti di informatica dell’Università di Udine fra i 2mila più influenti studiosi al mondo in diversi campi dell’intelligenza artificiale.

Si tratta di Fabio Buttussi, Luca Chittaro, Angelo Montanari e Giuseppe Serra, tutti del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche.

Chittaro e Buttussi sono rispettivamente 78 esimo e 94 esimo nel campo della “Visualizzazione delle informazioni” (Visualization), Serra al numero 951 nel settore “Multimedia”, Montanari è 1190 esimo nel campo della “Rappresentazione della conoscenza” (Knowledge Engineering).

Fabio Buttussi fa parte dei gruppi di ricerca in Realtà virtuale, Interazione uomo-macchina e Informatica medica.

Luca Chittaro dirige il Laboratorio di Interazione uomo-macchina–HCI Lab e coordina i gruppi di ricerca in Realtà virtuale e in Interazione uomo-macchina.

Angelo Montanari dirige il Laboratorio di Scienza dei dati e Verifica automatica e coordina i gruppi di ricerca in Sistemi di basi di dati e in Logiche, automi e verifica automatica.

Giuseppe Serra dirige il Laboratorio di Intelligenza artificiale ed è attivo nei settori del Deep learning e del Multimedia.