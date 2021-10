A Udine torna il Luna Park di Santa Caterina

Piccoli segnali di ritorno alla normalità. Quest'anno, Udine si appresta a riaccogliere, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid, il Luna Park di Santa Caterina. Dal 30 ottobre al 14 novembre accesso con Green Pass per gli adulti in piazza Primo Maggio dove saranno installate le giostre e le attrazioni del luna park.

Per consentire il montaggio delle giostre e lo svolgimento in sicurezza del Luna Park, da martedì 26 ottobre a martedì 16 novembre in piazza Primo Maggio la circolazione stradale subirà delle modifiche.



Dalla mezzanotte del 26 ottobre alle ore 24.00 del 16 novembre in Giardin Grande sarà istituito il divieto di sosta nei pressi dell’ellisse centrale come da indicazioni in loco.



Sarà inoltre istituito ildivieto di transito lungo la bretellina adiacente l’ellisse di fronte ai giardini Loris Fortuna. Saranno realizzate una corsia di marcia, a tratti delimitata ed evidenziata a mezzo transenne e new jersey lungo tutta la piazza e una corsia di uscita dal parcheggio a raso presente sul lato sud-ovest.



L’attraversamento di fronte la scalinata dell’Istituto Stellini verrà chiuso all’altezza del marciapiede e i flussi pedonali deviati verso nord. Lungo tutta la piazza sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h. La proiezione delle 'giostre a pendolo' non dovrà impegnare le corsie di marcia. Da venerdì 22 ottobre a venerdì 28 novembre, nel parcheggio sud dello Stadio Friuli, e precisamente in via Candolini e via Bottecchia, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo e il divieto di transito per consentire il parcheggio dei mezzi e delle abitazioni del personale e al deposito delle strutture.