A Valvasone Arzene muore per Covid-19 il primo locale

Anche a Valvasone Arzene ieri sera si sono accese le luci dei negozi, dei laboratori, dei saloni, degli studi e dei locali, aderendo al flash mob nazionale per chiedere di ripartire. Alla pacifica protesta ha preso parte anche il sindaco Markus Maurmair che su Facebook commenta: "Proprio ieri è stata registrata la prima “morte” ufficiale di un’attività commerciale per Covid-19: la titolare del Martin’s Bar di San Lorenzo ha gettato la spugna annunciando che non riaprirà più il suo locale a causa del protrarsi del blocco della sua categoria al 1° giugno e dell’incertezza futura".

"Commercianti, parrucchiere, estetiste, artigiani e ristoratori di Valvasone Arzene hanno voluto dimostrare piena solidarietà alla collega Barbara Barbui e protestare chiedendo l’accensione di uno dei loro simboli. Così il Castello di Valvasone ha brillato nella notte (nella foto) accompagnando l’urlo di lamento delle imprenditrici e degli imprenditori di tre Comunità che non ce la fanno più", prosegue Maurmair. "La grave situazione economica, creatasi a poco meno di due mesi dall’avvio del blocco totale, ora è diventata inaccettabile. Infatti, agli occhi di coloro che sono ancora costretti a tenere le serrande ferme risulta incomprensibile la disparità che stanno subendo: le tappe di riapertura del 18 maggio e 1° giugno sono un'inaccettabile limitazione della libertà d'impresa".

"Sono convinti che sia un non senso ritardare la loro riapertura poichè gli stessi provvedimenti di contenimento del Coronavirus, ipotizzati per il momento in cui potranno aprire i battenti, potrebbero essere adottati fin da subito, consentendo loro di lavorare e rimettere in piedi le proprie aziende prima che sia troppo tardi. A loro tutta la mia personale solidarietà e vicinanza che ho espresso anche per conto dell’intera Comunità di Valvasone Arzene partecipando all’iniziativa di protesta attuata. La speranza è che il minuto di silenzio osservato ieri sera sia stato il primo e anche l’ultimo, confidando nel buonsenso dei governanti, che sappiano ascoltare il lamento che si leva da uno dei Borghi più belli d’Italia come da tutto il Friuli produttivo", conclude Maurmair.