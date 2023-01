A Verzegnis l'ultimo saluto a Luciano Sulli

"Perdiamo prematuramente un uomo che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e al mondo del volontariato. Un uomo mite, fermo nelle sue decisioni e mai di scontro. Un uomo che amava profondamente la sua terra e la sua gente, come ha testimoniato oggi la grande partecipazione alla cerimonia in chiesa per il suo ultimo saluto". Sono le parole del vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi che ha partecipato alle esequie di Luciano Sulli, già direttore della Protezione civile regionale e funzionario del Corpo forestale regionale.

Ai funerali, officiati a Villa di Verzegnis da monsignor Angelo Zanello, hanno preso parte numerosi sindaci, per salutare l'ex primo cittadino (dal 2004 al 2014) del paese, sempre molto attivo nelle associazioni del territorio, a partire dall'Asd Verzegnis.

"Oggi tutta Verzegnis si è fermata, ha abbassato saracinesche e chiuso le finestre per lutto cittadino: si è stretta alla famiglia di Luciano in un abbraccio che testimonia il grande affetto per lui. Figlio della propria terra, cui ha dedicato la propria esistenza nella vita quotidiana, nel volontariato e nella professione, Sulli lascia un grande vuoto in tutti noi".