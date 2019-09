A23, con l'auto rubata contromano per 15 chilometri

Attimi di paura, quest'oggi, mercoledì 3 settembre, lungo la A23, a causa di un'auto che ha percorso 15 chilometri contromano in autostrada, fino a quando l'automobilista, poi identificato e denunciato dalla Polstrada, è stato fermato in un'area autostradale chiusa per lavori e interessata da un cantiere. L'auto, si è scoperto in seguito al fermo, è risultata anche rubata.

Tutto è cominciato verso le 9.30 quando alla sala radio del Centro operativo della Polizia stradale è giunta la segnalazione che un’auto stava procedendo diretta verso l’Austria lungo la carreggiata sud, cioè contromano, viaggiando sulla corsia che dall’Austria porta verso Udine. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Sottosezione Polizia stradale di Amaro che è riuscita a bloccare la vettura in corrispondenza di un restringimento dell’autostrada chiuso per lavori. Si è così potuto accertare che a bordo guida della Peugeot 206 vi era un cittadino austriaco di 35 anni, che dopo aver effettuato una sosta presso l’Area di Servizio 'Campiolo sud' aveva ripreso la marcia invertendo però il senso.



Prima di essere fermato dagli agenti nel territorio in comune di Chiusaforte, nella sua folle corsa aveva percorso ben 15 chilometri in senso opposto, imboccando di filata ben 3 gallerie, tutte con visualità preclusa in quanto si sviluppano in curva, causando quindi un gravissimo pericolo per la sicurezza della circolazione e mettendo a grave rischio l’incolumità tutti coloro che sono transitati in tale tratto di strada.



Non bastasse, a seguito di un controllo la polizia è stato scoperto che l’auto era stata rubata in territorio austriaco nella serata precedente. Per questo il conducente è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione – art. 648 c.p. – e condotto quindi nel carcere di Udine a disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il veicolo, dopo i controlli di rito, è stato sequestrato ed analogamente posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.

L’uomo, a cui è stata ritirata la patente per le gravissime violazione al codice della strada commesse, non ha saputo spiegare le ragioni della sua sconsiderata condotta.