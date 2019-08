A4, ancora code alla barriera di Trieste Lisert

E’ durato circa 45 minuti il bypass di Villesse: attivato alle 14.30 si è concluso verso le 15.15. La misura è servita per alleggerire la coda di 6 chilometri che si era formata sull’autostrada A4 in uscita alla barriera di Trieste Lisert e reindirizzare i veicoli verso la A34 Villesse – Gorizia.

Attualmente – alle 17 – alla barriera permane un chilometro di coda, mentre la circolazione è tornata alla normalità nel tratto tra San Donà di Piave e il nodo di Palmanova in direzione Trieste, dove stamattina si erano formati rallentamenti e continui stop and go.

Tra i caselli il più gettonato, dalla mezzanotte alle ore 15 di sabato, è stato quello di Lisert con 16.900 mila transiti in uscita seguito da Latisana (11.200), Villesse (8.800) e San Donà (6.500).

Domani, domenica 4 agosto, sarà una giornata da bollino rosso. Il traffico sarà intenso in A4, in entrambe le direzioni, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli delle località di mare. Traffico sostenuto anche in A57 in entrambe le direzioni. Lo stop ai mezzi pesanti sarà nuovamente in vigore dalle 7 alle 22.

La Concessionaria ricorda, inoltre, che domani e lunedì 5 le Segreterie Nazionali delle sigle sindacali firmatarie del CCNL hanno proclamato uno sciopero del personale delle autostrade che sarà così articolato: il comparto esazione e il personale turnista, non sottoposto alla legge 146/90 (che prevede la garanzia del servizio minimo a tutela degli utenti) sciopererà domani dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 18 alle 22; inoltre dalle 22 di domani alle 2 di lunedì 5 agosto.

Il personale impiegato con turni sfalsati/spezzati sciopererà nelle ultime 4 ore della prestazione, mentre quello tecnico/amministrativo sciopererà le prime 4 ore del turno di lavoro di lunedì 5 agosto.