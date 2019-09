A4, nuove chiusure in notturna

La costruzione della terza corsia sull’autostrada A4 non si ferma mai, nemmeno di notte. Un cantiere continuo h 24 con i tecnici di Autovie Venete e le maestranze delle ditte impegnate nell’opera pronte sempre a intervenire per garantire la sicurezza degli automobilisti soprattutto quando si creano avvallamenti dell’asfalto, a causa del costante passaggio dei mezzi pesanti soprattutto in prossimità dei flessi (deviazioni sulla carreggiata).

E’ quanto accadrà nella serata di oggi, giovedì 19, quando si interverrà sulla vecchia pavimentazione ormai usurata all’altezza del comune di Rivignano. La Concessionaria, pertanto, ha disposto la chiusura dell’autostrada nel tratto Latisana – San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste dalle 23 alle 4 di venerdì 20.

Si tratta di una chiusura necessaria e che non era possibile rinviare per consentire poi alle maestranze di eseguire altri lavori, già programmati da tempo (posizionamento di guardrail, rimozione di new jersey e ripasso della segnaletica gialla) nel fine settimana.

Per l’esecuzione di questi interventi sarà necessaria la chiusura dell’autostrada nel tratto tra il nodo di Portogruaro e il casello di Latisana in direzione Trieste tra le 20 di sabato 21 e le 8 di domenica 22.