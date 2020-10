A4, auto e camion si scontrano nella notte

Incidente lungo l'autostrada A4, questa notte, poco prima delle 3, nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud, in carreggiata sud. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un camion e un'auto.

Nell'impatto, per fortuna, nessuno dei due conducenti è rimasto ferito. A seguito dello scontro si è spaccato il serbatoio di uno dei due mezzi e il carburante si è riversato sulla carreggiata, con pericolo per il transito. E' stato, quindi, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la pulizia del manto stradale.