A4, cantiere notturno per il Nodo di Palmanova

Autovie Venete ha pianificato un cantiere notturno nel Nodo di Palmanova per il ripristino e l’adeguamento della segnaletica orizzontale. I lavori si svolgeranno nella notte tra giovedì 12 novembre e venerdì 13 e interesseranno - in due archi temporali diversi - le rampe delle direttrici Udine – Trieste e Venezia – Udine del bivio di intersezione tra le autostrade A4 e A23. Gli interventi comporteranno alcune modifiche alla circolazione.

A partire dalle 23 di giovedì 12 fino alle 2 di venerdì 13 chi proviene dalla direttrice Tarvisio/Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a San Giorgio di Nogaro, e riprendere la A4 in direzione Trieste rientrando allo stesso casello. Oppure potrà uscire a Udine Sud percorrere la viabilità ordinaria e riprendere l’autostrada A4 al casello di Palmanova.

A partire dalle 2 di venerdì 13 fino alle 5 chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello e riprendere la A4 in direzione Udine. Oppure potrà uscire al casello di Latisana percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A23 al casello di Udine Sud.

Nessun problema per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia e viceversa, per chi proviene da Udine ed è diretto a Venezia e per chi da Trieste è diretto a Udine.