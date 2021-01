A4 chiusa tra Sirmione e Peschiera

Per lavori di demolizione cavalcavia n. 247 al Km 252+661 a seguito dei cantieri avviati dal Consorzio CepavDue per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Sirmione e Peschiera (dal km 251+713 al Km 259+276), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 20.00 di sabato 30 alle ore 6.00 di domenica 31 gennaio 2021.



I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione, ad eccezione di quelli con mezzi pesanti con carico superiore alle 25 T che dovranno uscire al casello di Desenzano, e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sirmione ad eccezione di quelli con mezzi pesanti con carico superiore alle 25 T che dovranno rientrare al casello di Desenzano.



Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera.



La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.



Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.