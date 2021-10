A4, chiusura per lavori allo svincolo di Redipuglia

Dalle 21.30 di giovedì 28 alle 4 di venerdì 29 ottobre, l’uscita di Redipuglia dell'autostrada A4 per chi proviene da Trieste sarà chiusa per lavori.

L’intervento riguarderà il ripristino delle barriere di sicurezza che risultano danneggiate a causa di un incidente avvenuto nei giorni scorsi.

Le operazioni si concentreranno all’altezza della rampa della carreggiata in direzione Venezia e dovranno, quindi, essere effettuate in assenza di traffico. Nessun problema per chi proviene da Venezia e deve uscire a Redipuglia né per chi entra al casello e deve immettersi sulla A4.