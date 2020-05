A4, continuano i lavori allo svincolo di San Giorgio

E’ stato riaperto questa mattina, in anticipo rispetto al previsto, il tratto dell’autostrada A4 tra il nodo di Palmanova e Latisana interessato, la notte scorsa, da alcuni cantieri per la costruzione della terza corsia in entrambe le direzioni di marcia.

Circa un centinaio le maestranze impegnate, nel terzo lotto (Gonars – Alvisopoli) e nel primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – bivio di interconnessione di Palmanova), in una serie di attività impattanti, tra le quali il rifacimento della segnaletica orizzontale e il montaggio di due pannelli a messaggio variabile e di due portali segnaletici.

Se i lavori del tratto si sono conclusi in anticipo, quelli sullo svincolo di San Giorgio necessiteranno di un prolungamento perché si sono rivelati più complessi per consentire il raccordo tra le rampe e l’allargamento della carreggiata. Per questo motivo l’uscita al casello di San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste resterà chiusa fino a domani mattina, lunedì 25 maggio, fino alle 7.

Chi proviene da Venezia ed è diretto a San Giorgio di Nogaro dovrà uscire al casello di Latisana. Dalle 9 di questa mattina fino alle 20 di venerdì 29 maggio resterà chiuso – come da programma - anche l’ingresso dello svincolo di San Giorgio in direzione Trieste/Udine. Quindi, chi proviene dai paesi limitrofi a San Giorgio e intende dirigersi a Udine o Trieste dovrà prendere la A4 al casello di Palmanova. Tutti i percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria sono segnalati dalle frecce gialle.