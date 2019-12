A4, da martedì aperti nuovi tratti a tre corsie

Da martedì 10 dicembre anche nel tratto autostradale della A4 tra Alvisopoli fino a poco prima del ponte sul fiume Stella in direzione Trieste si transiterà su tre corsie. E’ un tratto di 12 chilometri, compreso nel terzo lotto (Alvisopoli - Gonars), che unisce il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. L’orizzonte della terza corsia conclusa, è sempre più vicino e il prossimo step, previsto entro Natale, sarà l’apertura al traffico del tratto tra il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli in direzione Venezia. I rimanenti 14 chilometri del terzo lotto in entrambe le direzioni, saranno pronto entro la primavera del prossimo anno.

I nuovi tratti a tre corsie: Alvisopoli – ponte Stella all’altezza del comune di Rivignano Teor e San Giorgio di Nogaro – nodo di Palmanova, già aperto il primo dicembre, resteranno comunque contrassegnati dalla segnaletica gialla di cantiere fino al completamento delle ultime lavorazioni, la più importante delle quali è la posa dell’asfalto drenante in alcuni punti.

L’apertura a tre corsie ha comportato una modifica ai limiti di velocità da Alvisopoli al nodo di Palmanova.

Tratti a tre corsie: limite massimo di 110 chilometri all’ora per i veicoli con peso fino a 7,5 tonnellate; limite massimo di 80 chilometri all’ora per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate; eliminato il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.

Tratti a due corsie: limite massimo di 80 chilometri all’ora per i veicoli con peso fino a 7,5 tonnellate; limite massimo di 60 chilometri all’ora per i veicoli superiori alle 7.5 tonnellate; divieto di sorpasso per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate.

Restano inalterate le limitazioni in prossimità dei flessi (le deviazioni) attivati per lo spostamento del traffico: qui, il limite massimo di velocità è di 60 chilometri all’ora per tutti i veicoli e vige il divieto di sorpasso.

Nell’intero tratto di cantiere per la costruzione della terza corsia (nodo di Portogruaro – nodo di Palmanova) sono presenti 8 autovelox: 4 in direzione Trieste e 4 in direzione Venezia.