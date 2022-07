A4, doppio cantiere in notturna

Autovie Venete ha programmato nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 un cantiere importante che deve essere portato a termine prima del vero esodo estivo, in programma sabato e domenica.

Si lavorerà nelle ore in cui il traffico è meno intenso in modo tale che le deviazioni risultino meno impattanti per il flusso veicolare.

Dalle 21 di mercoledì 27 alle 4 di giovedì 28 sarà chiuso il tratto tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni nell’ambito dei lavori per la terza corsia dell’autostrada A4.

Nel corso di questo cantiere saranno adeguati gli impianti di segnaletica verticale e orizzontale e le barriere di sicurezza e sarà montata la carpenteria metallica di un sostegno per un pannello a messaggio variabile. Soprattutto, al termine delle operazioni, il traffico scorrerà su un sedime autostradale di nuova realizzazione lungo circa 2 chilometri, ma sempre a due corsie. Questa operazione consentirà – in base anche allo stato di avanzamento programmato del cantiere – di far scorrere con maggiore fluidità il traffico in direzione Venezia in particolare poco dopo il Ponte sul fiume Tagliamento.

Altra chiusura riguarda il casello di San Giorgio di Nogaro nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29. In questo caso si tratta di un intervento dettato dai lavori che si stanno effettuando nell’area esterna alla pertinenza autostradale per la realizzazione della strada denominata “variante sp 80” nei comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro. L’attivazione del cantiere prevede l’assenza necessariamente della circolazione veicolare da attuarsi mediante la chiusura delle rampe in entrata e in uscita alla stazione di pedaggio.

Pertanto dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì chi proverrà da Udine/Trieste e dovrà raggiungere San Giorgio di Nogaro potrà farlo uscendo al casello di Palmanova. Chi proverrà da Venezia dovrà invece uscire al casello di Latisana.