A4, fine settimana di lavori in notturna

Weekend di lavori nel tratto dell’A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Si tratta di cantieri che riguardano l’ordinaria manutenzione della pavimentazione. L’attività si svolgerà secondo fasi lavorative consecutive senza interdire alla circolazione l’intero tratto autostradale.

L’intervento si rende necessario per consentire la corretta manutenzione del manto stradale in vista della prossima stagione estiva, quando verrà raggiunto il picco dei transiti e deve necessariamente essere effettuato in questo periodo dell’anno in quanto la stesa di questa particolare miscela di asfalto drenante richiede temperature miti.

I lavori scatteranno dalle 21 di venerdì 13 e termineranno alle 5 di lunedì 16 maggio. Nessuna chiusura dell’autostrada, quindi, ma – è il consiglio di Autovie – massima attenzione da parte degli utenti che in un tratto di circa 6 chilometri dovranno viaggiare in condizione di scambio di carreggiata (con il traffico che scorrerà quindi in doppio senso di circolazione) in particolare dalle 24 di venerdì alle 22 di sabato, e – conclusa questa prima fase – saranno condizionati all’utilizzo di una sola corsia per senso di marcia in entrambe le carreggiate.