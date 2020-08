A4, fine settimana di traffico intenso

Sarà un weekend caratterizzato dai rientri dei vacanzieri e dalle ultime partenze di chi vorrà trascorrere le ferie a cavallo tra agosto e settembre. Questo andirivieni dei turisti – tipico di questa ultima parte di stagione estiva - comporterà traffico intenso su tutta la dorsale dell’autostrada A4 Venezia – Trieste in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti e code in entrata e in uscita alla barriera di Trieste Lisert e agli svincoli delle località balneari.

L’altra direttrice dove i transiti saranno particolarmente sostenuti sarà la A23 Udine Sud – Palmanova. Qui le code potrebbero formarsi in corrispondenza del bivio della A4/23 in direzione Palmanova per il mix di auto di rientro dalle località di montagne e dei turisti diretti verso i litorali friulani e veneti.

Nel frattempo i dati relativi ai transiti registrati nei weekend da inizio luglio al 16 agosto confermano il trend in calo del traffico turistico, soprattutto quello proveniente dai Paesi Esteri: meno 23% nelle giornate di sabato rispetto allo stesso periodo del 2019, e meno 19% nelle giornate di domenica.

A fronte di questi dati Autovie ha previsto per sabato 22 un flusso compreso fra i 125 e i 130mila transiti (sono stati 170 mila quelli registrati lo scorso anno), mentre quelli per domenica 23 agosto sono compresi fra i 124 e i 129mila (erano stati 160 mila nel 2019).

Nonostante questa tendenza ormai consolidata, la Concessionaria autostradale ha voluto mantenere alta la guardia e ha previsto un rinforzo degli esattori e dei piazzalisti (gli addetti che smistano le auto in code alle piste meno intasate) soprattutto ai caselli di Trieste Lisert, San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Tre i presìdi di soccorso meccanico: Latisana, Palmanova e Udine Sud. Due i presìdi sanitari: a San di Piave e a San Giorgio di Nogaro.

I divieti di transito per i mezzi pesanti saranno in vigore dalle 8 alle 16 di sabato 22 e dalle 7 alle 22 di domenica 23 agosto.