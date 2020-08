A4, mezzo pesante abbatte un portale al nodo di Palmanova

Martedì e giovedì stanno tornando a essere le giornate a maggior intensità di traffico sulla rete autostradale. E oggi non si è smentito. Forti i flussi di mezzi pesanti ma senza rallentamenti grazie alla crescente percorribilità di nuovi tratti a tre corsie.

Un incidente, però, ha compromesso e congestionato la viabilità verso le 8 del mattino. Nulla di grave per le persone, ma code e traffico bloccato le conseguenze. La dinamica, che ha visto coinvolto soltanto un mezzo pesante, non è chiara: un veicolo, in modo autonomo, è uscito di strada all’altezza del nodo di Palmanova, sullo svincolo di uscita dal casello e ha abbattuto un portale della segnaletica.

Uscita consigliata a San Giorgio di Nogaro per chi è diretto verso Trieste. Sul posto il personale di Autovie (manutenzione d’urgenza e ausiliari alla viabilità), la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici.

Sono in corso le operazioni per liberare l’autostrada dal portale che deve essere tagliato e poi sollevato con una apposita gru per poter essere trasportato. Attualmente (ore 9,00) ci sono code fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione bivio A4.