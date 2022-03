A4, nottata di lavori al Nodo di Portogruaro

Continua il cantiere del primo sub lotto del secondo lotto della terza corsia (Portogruaro – Alvisopoli). I lavori si stanno concentrando in particolare sulla rampa del Nodo di Portogruaro lungo la direttrice Trieste – Portogruaro. Lo spostamento delle barriere di sicurezza per la ridefinizione dell’allacciamento A4/A28 comporterà nella notte tra giovedì e venerdì la chiusura di questa rampa.

Dalle 21 di giovedì 10 marzo alle 5 di venerdì 11 chi proviene da Trieste ed è diretto verso la A28 (Portogruaro/Conegliano) dovrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria attraverso gli itinerari alternativi e rientrare sulla A28 allo svincolo di Portogruaro.

Nessun problema per chi è diretto a Venezia e Trieste e percorre l’autostrada A4 o per chi proviene dalla A28 e si deve immettere in A4.