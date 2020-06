A4, nuove barriere fonoassorbenti a Duino Aurisina

E’ in dirittura d’arrivo il cantiere per l’installazione delle barriere fonoassorbenti in comune di Duino Aurisina. Venerdì 26 giugno, a partire dalle 8.30, una gru solleverà due grosse travi che fungeranno da base per la posa degli ultimi pannelli in vetro.

Le operazioni comporteranno alcuni disagi al traffico. In particolare non è escluso che, nel corso della mattinata, sia chiuso lo svincolo di Duino in direzione Venezia. Terminati questi lavori, entro la serata di venerdì verrà tracciata la segnaletica orizzontale – sempre nella carreggiata in direzione Venezia – e verranno tolti i limiti di velocità imposti dall’inizio del cantiere per consentire alle maestranze di operare in totale sicurezza. Quindi, nei prossimi giorni – fino al 10 luglio – gli operai completeranno le ultime lavorazioni di finitura, ma le attività si svolgeranno all’esterno della sede autostradale.

L’intervento complessivo in comune di Duino Aurisina è consistito nella posa di circa 18 mila metri quadri di barriere fonoassorbenti di un'altezza che oscilla fra i 4 e i sei metri e fa parte di un piano di opere finalizzate a ridurre il più possibile l’inquinamento acustico; piano del valore di 5 milioni e 200 mila euro.