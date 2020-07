A4, nuovi cantieri da lunedì 27

Proseguono i lavori del terzo lotto della terza corsia dell’autostrada A4 (Alvisopoli – Gonars). A partire dalla mezzanotte di lunedì 27 luglio oltre all’ultima tranche di asfaltatura, sarà completato l’adeguamento della rampa di collegamento tra il casello di San Giorgio di Nogaro e il nuovo tratto di terza corsia in direzione Trieste, nonchè nella manutenzione delle barriere di sicurezza centrali che separano le due carreggiate.

Tutti i cantieri saranno attivi dal lunedì al giovedì e saranno sospesi nei fine settimana di agosto per favorire il traffico estivo. L’ impegno della Società autostradale, infatti, è quello di concludere quanto prima i lavori di finitura della terza corsia che, in ogni caso, sarà percorribile nel weekend, grazie alla sospensione dei cantieri.

A partire quindi dalla mezzanotte di domani (lunedì 27 luglio) fino alle 24 di martedì 28 luglio sarà attivo uno scambio di carreggiata in direzione Trieste che bypasserà il casello di San Giorgio di Nogaro per quattro chilometri. Chi proviene da Venezia e deve uscire a San Giorgio di Nogaro dovrà mantenere la destra e non spostarsi sulla corsia di sorpasso.

Un altro scambio di carreggiata sarà attivato a partire dalla mezzanotte di mercoledì 29 luglio fino alle 20 di giovedì 30 luglio sempre in direzione Trieste per un tratto di cinque chilometri fra Latisana e San Giorgio di Nogaro.

Dalle 7 di lunedì 27 luglio alle 20 di giovedì 30 luglio sarà, invece, chiusa la rampa del casello di San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste per gli ultimi lavori di raccordo con la terza corsia. Chi proviene da San Giorgio e dai paesi vicini ed è diretto a Trieste dovrà percorrere la viabilità ordinaria e prendere l’autostrada A4 al casello di Palmanova.

Pianificati anche durante la settimana una serie di lavori di rifinitura sui new jersey centrali (stuccatura, verniciatura e sostituzione di quelle danneggiate). In questo caso il cantiere resterà attivo per tutto il mese di agosto, ma i lavori si svolgeranno esclusivamente durante le notti dalle 20 alle 6 dal lunedì al giovedì. Il traffico potrà scorrere soltanto sulla corsia di marcia, perché quella centrale e quella di sorpasso saranno chiuse per consentire i lavori.