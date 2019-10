A4, prende forma il cavalcavia di San Giorgio

Prende forma, lungo la A4, il nuovo cavalcavia dello svincolo di San Giorgio di Nogaro. Dalle 22 di mercoledì 30 ottobre alle 4 di giovedì 31 Autovie ha disposto la chiusura del tratto autostradale sulla A4 da San Giorgio di Nogaro a Latisana in direzione Venezia, per effettuare alcuni lavori di finitura all’impalcato del nuovo ponte.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza verrà chiusa anche la corsia di sorpasso sulla carreggiata opposta (direzione Trieste), ma solo all’altezza del cantiere per la costruzione del nuovo cavalcavia dello svincolo di San Giorgio. Nel corso della notte le maestranze delle ditte impegnate nel terzo lotto (Gonars – Alvisopoli) procederanno anche alla tracciatura della segnaletica in un tratto di circa quattro chilometri della futura terza corsia.

Sempre nel terzo lotto, in questi giorni, è in corso il varo del nuovo ponte sul fiume Stella che si sviluppa lungo la stessa autostrada A4. Il manufatto è formato da due impalcati (uno per senso di marcia), è lungo circa 110 metri ed è suddiviso in due campate.

Per quanto riguarda il primo sub lotto del quarto lotto (nodo di Palmanova – Gonars), proseguono i lavori sul nodo di Palmanova per la costruzione del sovrappasso provvisorio che collega la A23 (Tarvisio – Udine) alla A4 in direzione Trieste.

Per questo motivo dalle 21 di oggi, martedì 29, alle 5 del 30 ottobre e dalle 21 del 30 alle 5 del 31 ottobre chi transita sulla A4 provenendo da Venezia, diretto verso Udine e Tarvisio, dovrà uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4.