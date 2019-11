A4, proseguono i cantieri in notturna

La realizzazione della terza corsia richiederà un’altra chiusura notturna dell’autostrada A4. Dalle 21 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21 sarà interdetto alla circolazione il tratto tra il nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste.

I tecnici di Autovie Venete e le maestranze delle ditte appaltatrici saranno all’opera per spostare alcune barriere in calcestruzzo (new jersey) e ridisegnare la segnaletica orizzontale. I veicoli provenienti da Venezia e diretti a Udine e Trieste dovranno uscire alla barriera di Portogruaro e poi potranno rientrare a Latisana.

Chi proviene da Conegliano percorrendo la A28 potrà immettersi sulla A4 allo svincolo di Latisana dopo aver utilizzato gli itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria contrassegnati dalla segnaletica gialla. Nessun problema, invece, per chi è diretto verso Venezia. Dalle ore 18,00 di mercoledì fino alla conclusione del cantiere notturno verrà chiusa inoltre l’area di servizio di Fratta Sud.