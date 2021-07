A4, prossima l'apertura del cavalcavia di Teglio – Fratta

Ieri è stata effettuata la prova di carico ai fini del collaudo del cavalcavia di Teglio – Fratta. In fasi diverse sono stati fatti stazionare sull’impalcato alcuni camion pieni di ghiaia. Il peso trasportato dai mezzi pesanti era maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare l’intero manufatto una volta aperto al traffico. Nel frattempo, i topografi di Autovie – con l’utilizzo di sensori - misuravano gli abbassamenti eventuali del viadotto confrontandoli con il valore teorico di calcolo dato dal progettista.

Teglio – Fratta è uno dei cinque cavalcavia che attraversano l’autostrada A4 nel tratto tra Alvisopoli – Portogruaro interessati dal rifacimento nell’ambito della costruzione del primo sub lotto del secondo lotto della terza corsia. Sarà il primo a essere aperto al traffico e conseguentemente sarà demolito il vecchio cavalcavia sul quale tuttora transitano auto e mezzi pesanti.

Autovie ricorda, inoltre, che domani, mercoledì 14, dalle 22.30 alle 5 di giovedì 15 è in programma una delle ultime chiusure autostradali prima dell’esodo estivo. Sarà, infatti, interdetta alla circolazione la rampa di collegamento tra la A28 (Conegliano/Portogruaro) e la A4 (direzione Venezia) per alcuni lavori di allacciamento tra l’infrastruttura esistente e nuova per la linea telefonica e internet. Chi proviene, quindi, da Conegliano ed è diretto a Venezia potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e riprendere la A4 allo svincolo di San Stino di Livenza.